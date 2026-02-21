Forlì | Farmacia Risorgimento un defibrillatore salva-vite

A Forlì, un defibrillatore è stato installato presso la farmacia Risorgimento, situata in un’area frequentata da molte famiglie e giovani. Questa iniziativa nasce dalla crescente esigenza di aumentare la sicurezza nelle zone pubbliche e di pronto intervento. La farmacia, punto di riferimento nel quartiere, ha ricevuto il dispositivo semiautomatico per rispondere rapidamente a eventuali emergenze cardiache. La presenza del nuovo apparecchio mira a migliorare la sicurezza di chi vive e lavora nella zona.

Forlì più sicura: un defibrillatore per la farmacia Risorgimento, cuore pulsante del quartiere. Un nuovo presidio sanitario rafforza la rete di emergenza a Forlì: un defibrillatore semiautomatico è stato donato alla Farmacia Comunale Risorgimento, in un’area strategica per la presenza di scuole, strutture sportive e ambulatori pediatrici. L’intervento, realizzato da Forlifarma Spa, mira a garantire un intervento tempestivo in caso di arresto cardiaco, offrendo un servizio essenziale per la comunità. Un polo di servizi al servizio della salute. La Farmacia Risorgimento, gestita da Forlifarma Spa, società pubblica che amministra undici farmacie nel territorio forlivese e forlimpopolese, si trova in una posizione particolarmente sensibile.🔗 Leggi su Ameve.eu Presidio salvavita per un polo nevralgico dei servizi: donato un defibrillatore alla farmacia RisorgimentoIl Comune ha donato un defibrillatore alla farmacia Risorgimento, per rispondere a un episodio di emergenza recente. Leggi anche: FOTO/ Dal ricordo di chi non c’è più al defibrillatore per salvare vite Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Forlì, da Forlifarma un defibrillatore alla Farmacia Risorgimento; Presidio salvavita per un polo nevralgico dei servizi: donato un defibrillatore alla farmacia Risorgimento; Forlì. Salute e prevenzione: un nuovo defibrillatore alla Farmacia Comunale Risorgimento; Un defibrillatore salvavita alla Farmacia Comunale Risorgimento di Forlì. Forlì, da Forlifarma un defibrillatore alla Farmacia RisorgimentoNella mattinata di oggi, venerdì 20 febbraio, alla presenza del vicesindaco del Comune di Forlì, Vincenzo Bongiorno, Forlifarma Spa ha consegnato ... corriereromagna.it Forlì, Giornate di Raccolta del Farmaco: in campo le 11 Farmacie ForlifarmaTornano le Giornate di Raccolta del Farmaco e torna anche nelle farmacie comunali di Forlì e Forlimpopoli l’iniziativa attraverso la quale la ... corriereromagna.it Un defibrillatore salvavita alla Farmacia Comunale Risorgimento di Forlì x.com GalileoLife. . A LENDINARA, da FARMACIA SAN GAETANO in Piazza Risorgimento n.21, Venerdì 20 Febbraio 2026, in occasione della giornata dedicata alla Prevenzione del Melanoma, sarà possibile effettuare il controllo dei nei. Potrai sottoporre a controll - facebook.com facebook