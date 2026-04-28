Montemurlo | nasce un defibrillatore artistico per salvare vite

A Montemurlo è stato inaugurato un nuovo defibrillatore, donato dal Rione Popolesco Oste Nord. La colonnina, decorata dall’artista Chiara Carbini, si trova nel parco locale e combina elementi di sicurezza medica con un aspetto decorativo. Si tratta di un dispositivo che può essere utilizzato in caso di emergenza per interventi di rianimazione. L’installazione mira a migliorare la sicurezza nel quartiere e nel parco pubblico.

? Cosa sapere Inaugurato a Montemurlo il nuovo defibrillatore donato dal Rione Popolesco Oste Nord.. La colonnina decorata da Chiara Carbini integra sicurezza medica e decoro nel parco.. Il pomeriggio di lunedì 27 aprile, nel giardino di via Palaciano dedicato a Papa Francesco a Montemurlo, è stato inaugurato un nuovo presidio salvavita che fonde tecnologia medica e decoro urbano attraverso una colonnina per defibrillatore semiautomatico esterno (Dae) trasformata in una piccola opera d’arte. L’intervento, che vede protagonista il parco di Oste, nasce dalla volontà di unire la sicurezza pubblica alla valorizzazione del territorio. Il dispositivo medico è stato donato dal Rione Popolesco Oste Nord, una realtà che ha scelto di destinare il proprio contributo a un’area frequentata regolarmente da nuclei familiari e giovani residenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montemurlo: nasce un defibrillatore artistico per salvare vite Notizie correlate Defibrillatore in farmacia. “Provincia del Cuore”, un piano per salvare vitePistoia, 12 aprile 2026 – Ogni anno sessantamila persone in Italia sono colpite da arresto cardiaco. Un defibrillatore in più per salvare vite: cresce la rete dei Dae, nuovo dispositivo al Centro della PesaContinua il progetto avviato da Geat in tema di salute e prevenzione per la diffusione e l'utilizzo dei defibrillatori nei luoghi pubblici. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Montemurlo, al giardino Papa Francesco una nuova postazione Dae si trasforma in una piccola opera d’arte; Montemurlo, il giardino di via Palarciano intitolato a Papa Francesco; Sicurezza e arte al giardino 'Papa Francesco': ecco la nuova postazione DAE donata dal Rione Popolesco; Montemurlo, intitolato a Papa Francesco il giardino di via Palarciano. Il 25 e 26 aprile a Montemurlo le nostre ginnaste sono scese in pedana per la 2ª prova regionale LD. Gara impegnativa, dove quasi tutte hanno commesso diversi errori che le hanno viste scendere in classifica… m - facebook.com facebook Sabato 25 aprile ore 12 in piazza della Repubblica a Montemurlo vi aspettiamo per dire insieme che anche oggi non possiamo restare indifferenti, che il 25 aprile è la base della nostra democrazia e del nostro vivere civile. Vi aspettiamo. x.com