Decreto Sicurezza il CNDDU agli studenti | Non limitatevi a subire le norme imparate a interrogarle

Il Decreto Sicurezza è stato approvato e diventa ufficialmente legge. Un messaggio rivolto agli studenti invita a non limitarsi ad accettare le norme, ma a comprenderle e analizzarle criticamente. Secondo il CNDDU, la presenza di una legge non rappresenta una conclusione, bensì un punto di partenza per una riflessione più profonda. La legge entra in vigore, ma apre anche nuove questioni da affrontare.

Il Decreto Sicurezza è legge. Ma una legge, nella Costituzione italiana, non è mai un punto di arrivo: è l’inizio di una nuova domanda. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Con l’approvazione definitiva del Decreto Sicurezza, il Governo compie un altro passo concreto per rafforzare la tutela dei cittadini, difendere chi indossa una divisa e affermare con chiarezza un principio semplice: in Italia la legalità non è negoziabile. Più stru x.com