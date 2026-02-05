Sicurezza approvato il decreto | dal fermo di prevenzione allo stop ai coltelli per i minori le nuove norme

Questa mattina il governo ha approvato il nuovo decreto sulla sicurezza. Dopo ore di discussioni e aggiustamenti, il provvedimento è passato in Consiglio dei ministri poco dopo le sei. Tra le novità ci sono il rafforzamento dei fermo di prevenzione e il divieto di usare coltelli da parte dei minori. La misura mira a rafforzare il controllo e la prevenzione, anche se alcune parti sono ancora al centro di polemiche.

Il decreto Sicurezza è arrivato oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri, al termine di una giornata segnata da confronti istituzionali e ultime limature, fino all'approvazione poco dopo le 18. Al centro del pacchetto restano il fermo preventivo e lo scudo penale per le forze dell'ordine, le due misure simbolo sulle quali il governo ha dovuto rimettere mano dopo i rilievi avanzati dal Quirinale. «Per fermare preventivamente chi è determinato a creare disordini, le forze dell'ordine hanno bisogno di strumenti giuridici chiari. Serve il fermo preventivo». Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha scandito in aula al Senato la linea dell'esecutivo, mentre a poche ore di distanza il sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano saliva al Colle per un confronto diretto con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulle circa ottanta pagine di provvedimenti, divise tra decreto e disegno di legge, inviate il giorno precedente al Quirinale.

