Decreto Sicurezza gli studenti stanno col governo | l’84% dice sì alle nuove norme

La maggior parte degli studenti italiani approva il nuovo decreto Sicurezza. Secondo un sondaggio di Skuola, l’84% degli studenti si dice favorevole alle norme approvate dal governo. La proposta, che mira a rafforzare le misure di sicurezza, trova il consenso di molti tra i giovani, mentre solo una minoranza si mostra scettica. La questione ora si sposta sui dibattiti politici e sulle prossime mosse delle opposizioni.

L’84% degli studenti italiani saluta con favore il nuovo decreto Sicurezza varato dal governo. A rivelarlo è un instant poll condotto da Skuola.net, che ha l’effetto anche di chiarire la natura ampiamente minoritaria e fortemente ideologica delle manifestazioni studentesche contro quelle misure di cui invece la grandissima parte dei ragazzi riconosce la necessità. L’84% dei ragazzi italiani a favore del decreto Sicurezza. I numeri sono inequivocabili: l’84% dei partecipanti al sondaggio di Skuola.net si dichiara d’accordo con la stretta, che investe direttamente anche i fenomeni di violenza giovanile, e solo il 16% ritiene le misure eccessive o sbagliate. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Il governo Meloni sta preparando un nuovo decreto Sicurezza, atteso entro la prima settimana di febbraio.

Questa mattina a Torino, Giorgia Meloni ha annunciato che domani il governo si riunirà per discutere delle recenti minacce all’ordine pubblico.

Argomenti discussi: Dl sicurezza, approvato in Consiglio dei ministri: fermo preventivo di 12 ore, divieto di porto di coltelli, stato di giustificazione per le Forze dell'Ordine; Meloni e Salvini accelerano sul decreto sicurezza, sull’onda dei fatti di Torino; Decreto sicurezza, Piantedosi e la deriva del giustiziere; Decreto sicurezza e scuola, Salvini: Bisogna anche responsabilizzare le famiglie con sanzioni da mille euro.

