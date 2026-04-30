Decreto ponte fiducia al Senato | via libera tra scontro politico e accuse di opacità

Il Senato ha approvato il decreto chiamato “ponte” dopo un dibattito intenso, conclusosi con una votazione che ha visto 95 sostenitori, 58 contrari e un'astensione. Il governo ha chiesto la fiducia per superare il passaggio parlamentare, che si è svolto in un clima di tensione tra le forze politiche. La decisione arriva in un momento di discussioni sulla trasparenza della procedura.

Il via libera del Senato al cosiddetto decreto “ponte” arriva dopo un passaggio parlamentare serrato, chiuso con la fiducia chiesta dal governo e approvata con 95 voti favorevoli, 58 contrari e un’astensione. Il provvedimento passa ora alla Camera per la conversione in legge, con scadenza.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Via libera del Senato al decreto commissari: dal Mose al Ponte sullo Stretto, cosa cambiaVia libera dell'Aula del Senato al decreto commissari che ha approvato il provvedimento con voto di fiducia. Via libera del Senato alla fiducia sul decreto Pnrr: è leggeIl provvedimento, che era stato approvato alla Camera il 9 aprile, ha avuto 101 voti favorevoli, 63 contrari e 2 astensioni. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Decreto ponte, fiducia al Senato: via libera tra scontro politico e accuse di opacità; Decreto ponte: via libera del Senato con voto di fiducia, ora tocca alla Camera; Via libera del Senato al decreto commissari: dal Mose al Ponte sullo Stretto, cosa cambia; Via libera del Senato al dl Ponte con 95 sì, ora passa alla Camera. Dl ponte approvato al Senato: cosa contiene e quali sono le prossime tappeIl Senato ha approvato il decreto ponte con 95 voti favorevoli: dentro ci sono il Ponte sullo Stretto, il Mose, la riorganizzazione dei commissari e la centralità del Mit ... notizie.it Decreto ponte approvato al Senato: ora il testo passa alla CameraIl Senato ha dato il via libera al decreto ponte: numeri del voto, ritardi in commissione e le prossime mosse alla Camera ... notizie.it Ponte sullo Stretto, votata la fiducia sul nuovo decreto. In serata è stato approvato con 95 sì, 54 no e 1 astenuto. La maggioranza blinda il testo, opposizioni all’attacco. https://gazzettadelsud.it/p=2202967 - facebook.com facebook Disco verde del Senato al cosiddetto decreto ponte, con il voto di fiducia. L'Aula di palazzo Madama ha approvato il provvedimento con 95 voti favorevoli, 58 no e un astenuto. Ora il testo passerà alla Camera per la conversione in legge che scade il 10 mag x.com