Il Senato ha approvato con fiducia il decreto-legge relativo al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). La votazione ha confermato la fiducia richiesta dal governo, rendendo il decreto ufficialmente legge. Il provvedimento riguarda misure urgenti per l’attuazione del piano e questioni di politiche di coesione. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal Senato attraverso una votazione formale.

Il provvedimento, che era stato approvato alla Camera il 9 aprile, ha avuto 101 voti favorevoli, 63 contrari e 2 astensioni. Il Senato ha confermato la fiducia chiesta dal governo sul decreto-legge recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e in materia di politiche di coesione”. Il provvedimento ha avuto 101 voti favorevoli, 63 contrari e 2 astensioni. Il decreto, che era stato approvato con la fiducia anche alla Camera dei deputati il 9 aprile, è quindi ora convertito in legge. Il decreto Pnrr introduce semplificazioni amministrative (come la carta d’identità con validità...🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Via libera del Senato alla fiducia sul decreto Pnrr: è legge

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