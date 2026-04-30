Decreto lavoro Marinoni | Bene la centralità della contrattazione e il ruolo delle parti sociali

Un nuovo decreto approvato il Primo Maggio mira a rafforzare la contrattazione collettiva e a riconoscere il ruolo delle parti sociali. Il documento sottolinea l'importanza di coinvolgere rappresentanze sindacali e datoriali nel processo decisionale e nelle negoziazioni sui temi del lavoro. La legge si concentra sull'importanza di un confronto strutturato tra le parti, con l’obiettivo di migliorare le condizioni lavorative e favorire una maggiore partecipazione nel settore.

“Esprimiamo apprezzamento per il nuovo Decreto del Primo Maggio, che rafforza il ruolo della contrattazione collettiva e riconosce la funzione centrale delle parti sociali. In particolare, sono importanti gli interventi per incentivare l’ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro di giovani e.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Confcommercio, decreto lavoro: “Bene la centralità della contrattazione e il ruolo delle parti sociali”Arezzo, 30 aprile 2026 – “Esprimiamo apprezzamento per il nuovo Decreto del Primo Maggio, che rafforza il ruolo della contrattazione collettiva e... Decreto 1° Maggio, Cafà “Scelta che valorizza lavoro e contrattazione di qualità”ROMA (ITALPRESS) – Il decreto Primo Maggio rappresenta, per CIFA Italia, un passaggio significativo nella costruzione di un sistema del lavoro più... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Confcommercio Toscana, bene il decreto del Primo Maggio. Confcommercio Toscana, bene il decreto del Primo MaggioEsprimiamo apprezzamento per il nuovo decreto del Primo Maggio, che rafforza il ruolo della contrattazione collettiva e riconosce la funzione centrale delle parti sociali. (ANSA) ... ansa.it Confcommercio, decreto lavoro: Bene la centralità della contrattazione e il ruolo delle parti socialiIl direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni commenta il provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri in vista del Primo Maggio: incentivi a giovani e donne, contrasto al dumping e nuov ... lanazione.it