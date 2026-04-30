Confcommercio decreto lavoro | Bene la centralità della contrattazione e il ruolo delle parti sociali

Il nuovo Decreto del Primo Maggio è stato accolto positivamente da Confcommercio, che ha sottolineato come il documento valorizzi il ruolo della contrattazione collettiva e riconosca l'importanza delle parti sociali nel settore. La nota del sindacato evidenzia quindi un cambiamento nel quadro normativo che riguarda le relazioni tra imprese e rappresentanze dei lavoratori, con un focus sulla negoziazione e la collaborazione.

Arezzo, 30 aprile 2026 – “Esprimiamo apprezzamento pe r il nuovo Decreto del Primo Maggio, che rafforza il ruolo della contrattazione collettiva e riconosce la funzione centrale delle parti sociali. In particolare, sono importanti gli interventi per incentivare l’ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro di giovani e donne, così come le misure sul salario giusto che contrastano il dumping contrattuale e valorizzano i contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative”. È questo il commento del direttore di Confcommercio Toscana, Franco Marinoni, all’indomani dell’approvazione del decreto lavoro da parte del Governo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Confcommercio, decreto lavoro: “Bene la centralità della contrattazione e il ruolo delle parti sociali” Notizie correlate Decreto Lavoro, Confcommercio Foggia: “Rappresentanza e contrattazione pilastri per lo sviluppo del territorio”Metauro: “Valorizzato il ruolo delle organizzazioni maggiormente rappresentative. Equa retribuzione, Confcommercio avverte: «Coinvolgere parti sociali»Il primo maggio il Governo potrebbe dare attuazione alla legge delega per una retribuzione “giusta ed equa”, con l’obiettivo di superare la proposta... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Decreto primo maggio: Bene la direzione presa dal governo; DECRETO PRIMO MAGGIO: IL COMMENTO DI CONFCOMMERCIO; DECRETO 1° MAGGIO: BENE RICONOSCERE IL RUOLO INSOSTITUIBILE DELLE ORGANIZZAZIONI PIÙ RAPPRESENTATIVE; Decreto Primo maggio, Sangalli: bene centralità della contrattazione e ruolo delle parti sociali. Confcommercio Toscana, bene il decreto del Primo MaggioEsprimiamo apprezzamento per il nuovo decreto del Primo Maggio, che rafforza il ruolo della contrattazione collettiva e riconosce la funzione centrale delle parti sociali. (ANSA) ... ansa.it Confcommercio, decreto lavoro: Bene la centralità della contrattazione e il ruolo delle parti socialiIl direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni commenta il provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri in vista del Primo Maggio: incentivi a giovani e donne, contrasto al dumping e nuov ... lanazione.it Confcommercio Brindisi è tra i firmatari del Protocollo d'intesa "Carta di Brindisi per la Cultura del Mare". 25 realtà, tra associazioni sportive, associazioni di categoria, scuole e università insieme per valorizzare una risorsa importantissima come il mare. Il "nost - facebook.com facebook Si è svolto a Roma, presso la sede di @Confcommercio , il terzo incontro dell’ promosso da @ENEAOfficial in collaborazione con Confcommercio nell’ambito del progetto europeo #LEAPto11. efficienzaen x.com