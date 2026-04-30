Confcommercio decreto lavoro | Bene la centralità della contrattazione e il ruolo delle parti sociali

Da lanazione.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo Decreto del Primo Maggio è stato accolto positivamente da Confcommercio, che ha sottolineato come il documento valorizzi il ruolo della contrattazione collettiva e riconosca l'importanza delle parti sociali nel settore. La nota del sindacato evidenzia quindi un cambiamento nel quadro normativo che riguarda le relazioni tra imprese e rappresentanze dei lavoratori, con un focus sulla negoziazione e la collaborazione.

Arezzo, 30 aprile 2026 – “Esprimiamo apprezzamento pe r il nuovo Decreto del Primo Maggio, che rafforza il ruolo della contrattazione collettiva e riconosce la funzione centrale delle parti sociali. In particolare, sono importanti gli interventi per incentivare l’ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro di giovani e donne, così come le misure sul salario giusto che contrastano il dumping contrattuale e valorizzano i contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative”. È questo il commento del direttore di Confcommercio Toscana, Franco Marinoni, all’indomani dell’approvazione del decreto lavoro da parte del Governo.🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Confcommercio, decreto lavoro: “Bene la centralità della contrattazione e il ruolo delle parti sociali”

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