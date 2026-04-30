Decreto Lavoro Confcommercio Foggia | Rappresentanza e contrattazione pilastri per lo sviluppo del territorio

Il Decreto Lavoro è stato oggetto di commenti da parte di Confcommercio Foggia, che ha sottolineato come la rappresentanza e la contrattazione siano elementi fondamentali per lo sviluppo locale. Durante un evento, un rappresentante dell’organizzazione ha evidenziato il ruolo delle strutture più rappresentative nel processo decisionale e nella tutela delle imprese. La discussione si è concentrata sull’importanza di valorizzare queste realtà per favorire un clima di collaborazione sul territorio.

Metauro: “Valorizzato il ruolo delle organizzazioni maggiormente rappresentative. Il salario giusto, fondato sulla contrattazione, rende il lavoro più equo e attrattivo anche per i giovani” Il provvedimento individua infatti nei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative il riferimento per la definizione del cosiddetto “salario giusto”, ancorandolo al Trattamento economico complessivo (TEC) e non ai soli minimi tabellari. Un’impostazione che valorizza in modo concreto la funzione delle parti sociali e rafforza un modello fondato su regole condivise e responsabilità. Di particolare rilievo, per il sistema associativo, è il collegamento diretto tra accesso agli incentivi pubblici e rispetto dei contratti collettivi “leader”.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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