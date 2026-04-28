Lavoro il governo lancia il salario giusto | nel decreto Primo maggio bonus vincolati e più tutele per i rider

Il governo ha presentato un nuovo decreto che riguarda il mondo del lavoro, in particolare i rider. La norma prevede un bonus legato a condizioni specifiche e introduce maggiori tutele per i lavoratori di questa categoria. La proposta, che sarà discussa oggi in Consiglio dei ministri, punta a favorire un’occupazione più stabile e di qualità. La misura rientra nel pacchetto di iniziative annunciato in occasione della Festa dei lavoratori.

Il testo, atteso per oggi, introduce misure di contrasto al lavoro povero attraverso le garanzie contrattuali. Tra le novità, anche l'assicurazione per i caregiver È una ulteriore spinta non solo all’occupazione ma al lavoro di qualità quella contenuta nel decreto Primo maggio, atteso al Consiglio dei ministri oggi. Il testo, messo a punto in una riunione a Palazzo Chigi nella giornata di ieri, prevede l’estensione dei bonus per chi assume giovani, donne e al Sud, nelle aree Zes, ma con una clausola ben precisa: gli incentivi saranno legati al «salario giusto», una misura volta a contrastare la povertà lavorativa attraverso il rafforzamento dell’applicazione dei contratti nazionali.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Lavoro, il governo lancia il “salario giusto”: nel decreto Primo maggio bonus vincolati e più tutele per i rider Notizie correlate Decreto lavoro 1 maggio: incentivi vincolati al salario giusto. Il governo sceglie la via dei contrattiRoma, 27 aprile 2026 – La bozza del decreto Primo maggio non introduce una soglia legale unica di retribuzione, ma rafforza il ruolo dei contratti... Rider, salario giusto, bonus giovani e donne: decreto 1 maggio in arrivo con le misure per il LavoroNel decreto Primo Maggio, atteso oggi in Consiglio dei ministri con l'obiettivo di aumentare l'occupazione, c'è il prolungamento di alcune misure,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Lavoro, Landini: Governo si fermi su decreto; Primo Maggio, la doppia sfida della Cgil: Landini lancia le proposte su lavoro e sanità tra appalti e tutele; Sicilia, 150 milioni per chi assume a tempo indeterminato: al via i bandi Irfis 2026; Burocrazia Impazzita, Tutti i Dettagli degli Aiuti per chi usa l'Auto per Lavoro - Dodici milioni di dati personali rubati da agenzia statale, il commento di Pavel Durov - Livret A al 1.5% - Meteo Parigi e Milano - Notizie e Musica dalla Francia e dalla Costa Azzurr. Lavoro, decreto Primo maggio atteso oggi in Cdm. Dal salario giusto a bonus: cosa contieneLeggi su Sky TG24 l'articolo Lavoro, decreto Primo maggio atteso oggi in Cdm. Dal salario giusto a bonus: cosa contiene ... tg24.sky.it Lavoro, Landini: Governo si fermi su decreto(LaPresse) Non ho il piacere di conoscere il decreto cui lavora il governo sui temi del lavoro né di essere stato convocato al tavolo ... stream24.ilsole24ore.com Nuovo Regolamento definizione agevolata Entrate, Sebastiani: “Grande lavoro della Giunta e della maggioranza per sostenere i contribuenti reatini”. x.com Decreto lavoro oggi in Consiglio dei Ministri. Incentivi per il salario giusto. Le novità riguardano anche i rider, accesso alla piattaforma tramite Spid e non solo. facebook