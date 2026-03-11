Decreto Maltempo Cna e Confartigianato | Intervento Governo tempestivo ma sono necessarie ulteriori risorse

Il Governo ha adottato un decreto per far fronte ai danni causati dal maltempo in Sicilia, Calabria e Sardegna. La Cna e la Confartigianato hanno commentato che l’intervento è stato rapido, ma hanno sottolineato che le risorse messe a disposizione non sono sufficienti a coprire tutte le necessità. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alla quantità di fondi stanziati o alle prossime misure.

ROMA – Il Governo è intervenuto in modo tempestivo rispetto ai danni provocati dal maltempo in Sicilia, Calabria e Sardegna ma le risorse stanziate sono ampiamente insufficienti. È quanto hanno indicato Cna e Confartigianato in audizione alla Commissione ambiente della Camera sul decreto maltempo, sottolineando la necessità di aumentare in modo significativo i fondi per garantire che i ristori siano commisurati ai danni effettivamente subiti dalle imprese, così da favorire il più rapido riavvio delle attività economiche. Per le due organizzazioni è necessario definire al più presto il quadro degli interventi pubblici a fondo perduto per la ricostruzione delle attività danneggiate. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Decreto Maltempo, Cna e Confartigianato: “Intervento Governo tempestivo ma sono necessarie ulteriori risorse” Articoli correlati Maltempo, Meloni a Niscemi: "Subito 100 milioni per l'emergenza, poi decreto con le risorse necessarie"È "dispiaciuta per le polemiche" sulla decisione del governo di destinare solo 100 milioni di euro alle regioni colpite dal maltempo e assicura che... Ciclone Harry in Sicilia, il governo lavora ad un decreto legge per assegnare le risorse necessarieNel corso della sua visita di oggi a Niscemi, Giorgia Meloni si è recata nella sede della Capitaneria di Porto di Catania per presiedere un vertice... Una selezione di notizie su Decreto Maltempo Temi più discussi: Con decreto maltempo intervento del Governo tempestivo. Ma sono necessarie ulteriori risorse; CAMERA DEI DEPUTATI: AUDIZIONI SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO EMERGENZA MALTEMPO, LE ORGANIZZAZIONI E I RAPPRESENTANTI ISTITUZIONALI RIFERISCONO IN COMMISSIONE.; Bene ok definitivo a Ddl Pmi. Ora subito riforma legge quadro artigianato. Maltempo in Sicilia, Calabria e Sardegna: necessarie ulteriori risorseNel comunicato del 10 marzo 2026, CNA segnala che, nonostante la tempestività dell’intervento governativo sui danni causati dal maltempo in ... ipsoa.it Decreto maltempo: stop a tasse e bollette fino al 30 aprileIl governo Meloni è intervenuto con un decreto da un miliardo per le aree interessate dal maltempo delle scorse settimane ... msn.com E’ approdato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 25 del 27 febbraio 2026 (decreto Maltempo), che detta interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza. #maltempo #harry #frananiscemi #sicilia #ciclone - facebook.com facebook