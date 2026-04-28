incentivi solo per chi applica i trattamenti retributivi dei contratti leader

Una nuova bozza di decreto sul lavoro stabilisce che gli incentivi sono riservati esclusivamente alle aziende che applicano i trattamenti retributivi previsti dai contratti collettivi di riferimento. L'accesso ai benefici sarà possibile solo se si rispettano determinate condizioni salariali. Questa misura mira a incentivare l'adozione delle wage policy definite dai contratti nazionali. La proposta è attualmente sotto esame da parte delle autorità competenti.

L’accesso ai benefici per i datori di lavoro previsti dal decreto 1 maggio spetta se il trattamento economico individuale corrisposto al lavoratore non è inferiore al trattamento economico complessivo (Tec) dei contratti leader. Quindi per godere degli incentivi - in primis la decontribuzione per le assunzioni di giovani under 35, di over 35 nella Zes Unica del Mezzogiorno e di donne “svantaggiate”-, occorre applicare trattamenti economici comprensivi di minimi tabellari, indennità e salario accessorio, analoghi a quelli dei Ccnl firmati dalle associazioni datoriali e dai sindacati comparativamente più rappresentativi. La bozza del Dl...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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