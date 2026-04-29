Decreto lavoro dal salario giusto ai bonus assunzioni | tutte le misure

Il nuovo decreto lavoro approvato oggi in Parlamento introduce diverse misure, tra cui un salario minimo stabilito in base ai contratti collettivi più rappresentativi e norme contro il caporalato digitale. Sono previsti bonus per le assunzioni e restrizioni sugli incentivi rivolti alle imprese che adottano contratti pirata. La legge mira a regolamentare più strettamente le forme di contratto e incentivare pratiche lavorative più trasparenti.

Roma, 29 aprile 2026 – Salario giusto tarato sulla base dei contratti collettivi più rappresentativi; fuori dal perimetro degli incentivi chi firma contratti pirata; bonus per le assunzioni; norme contro il caporalato digitale. Il decreto lavoro vede la luce, incassando il via libera del Consiglio dei ministri. Ad annunciarlo, in conferenza stampa, è la premier in persona, insieme al sottosegretario Alfredo Mantovano e alle ministre del Lavoro, Marina Calderone, e delle Pari opportunità, Eugenia Roccella. “Questo provvedimento è un punto di partenza di un’alleanza, un patto con i corpi intermedi, con le organizzazioni sindacali e datoriali”, ha detto Giorgia Meloni.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Con il Decreto Lavoro, il Governo Meloni interviene per garantire un salario giusto e una contrattazione di qualità, contrastare il caporalato digitale, prorogare i bonus per donne, giovani e area ZES e rafforzare tutele e lavoro dignitoso. x.com