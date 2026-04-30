Un uomo ha deciso di intentare una querela contro una donna a Bari a causa di un post pubblicato su Facebook. Nel messaggio si facevano insinuazioni su favoritismi medici presso il Policlinico e riguardavano il fratello dell’uomo. L’azione legale è stata avviata con l’obiettivo di tutelare la propria reputazione e chiarire i fatti. La vicenda si inserisce in una serie di episodi legati alla sfera privata e alle comunicazioni online.

? Cosa sapere Decaro querela una donna a Bari per post su Facebook riguardanti il fratello.. L'azione legale contesta le insinuazioni su presunti favoritismi medici presso il Policlinico.. A Bari, il presidente della Regione Puglia, Decaro, ha deciso di portare in tribunale una donna che ha pubblicato post su Facebook insinuando che il fratello del governatore avrebbe ricevuto cure privilegiate presso il Policlinico dopo un gravissimo incidente stradale. Siediti un momento, prendi un caffè e ascolta bene, perché qui la polvere della strada si mescola a quella dei tribunali. Quello che è successo tra le mura del Policlinico di Bari non riguarda solo la cronaca di un brutto sinistro che ha coinvolto un familiare di Decaro, ma tocca corde profonde, quelle della dignità di una famiglia che affronta un dolore privato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Decaro querela la donna: ‘C’è un limite al rispetto della famiglia

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