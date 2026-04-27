Roma sequestrato locale della movida | capienza tripla rispetto al limite

Roma, 27 aprile 2026 – Dietro le luci, la musica e l’atmosfera da “oasi urbana” di uno dei locali notturni della città, le autorità hanno sequestrato l’attività. Durante un controllo, è stato riscontrato che la capienza dichiarata era circa tre volte superiore al limite consentito. Sono state elevate sanzioni e avviate procedure per la chiusura temporanea dell’esercizio. La scoperta ha portato a un intervento immediato delle forze dell’ordine.

Roma, 27 aprile 2026 – Dietro le luci, la musica e l’atmosfera da “oasi urbana” di uno dei locali più esclusivi della notte romana, secondo quanto accertato dalla Polizia di Stato, si nascondevano diffuse irregolarità finalizzate ad ampliarne la capienza e a potenziarne l’impatto scenografico, in violazione delle prescrizioni normative e a discapito degli standard minimi di sicurezza. Il locale, articolato in due distinti ambienti — uno adibito alle serate danzanti, l’altro a ristorante in stile beach club — è stato sequestrato all’esito di un blitz che ha fatto emergere un quadro di gravi carenze sul fronte della sicurezza degli avventori. Entrambi gli spazi risultavano gestiti da una società titolare di un’unica licenza per attività di somministrazione e trattenimenti danzanti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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