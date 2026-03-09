La Donna oltre la celebrazione | partecipazione e riflessione su parità e rispetto della donna

Il convegno “La Donna oltre la celebrazione” ha visto una grande partecipazione, con numerosi interventi dedicati alla parità di genere e al rispetto delle donne. Durante l’evento si è discusso di temi come la prevenzione della violenza e l’importanza di un impegno concreto per i diritti femminili. La discussione ha coinvolto cittadini, esperti e rappresentanti delle istituzioni.

Successo a Marina di Gioiosa Jonica per il convegno promosso dall'assessora Costa: un dialogo corale tra istituzioni, scuola e grandi nomi dello sport come Federica Brignone e Simona Rolandi Un’occasione importante per ribadire quanto sia fondamentale promuovere una cultura fondata sul rispetto, sulla consapevolezza e sull’uguaglianza. Il momento di riflessione ha preso spunto dalla visione del film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, che ha offerto agli studenti e ai presenti l’opportunità di soffermarsi sulla condizione femminile, sulle difficoltà affrontate da molte donne nel passato e sulle dinamiche che, purtroppo, in alcuni casi continuano a manifestarsi ancora oggi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

