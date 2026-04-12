In Italia, circa 1.200 progetti dedicati alle energie rinnovabili sono attualmente fermi a causa di ostacoli burocratici. Per sbloccare questa situazione e prevenire nuove tasse, è stata proposta una misura da 5 miliardi di euro volta ad accelerare l'apertura dei cantieri “verdi”. La questione evidenzia un paradosso nel percorso di transizione energetica del paese, tra ostacoli amministrativi e obiettivi di sviluppo sostenibile.

Il paradosso italiano della transizione energetica: circa 1.200 progetti per le energie rinnovabili bloccati nei meandri della burocrazia. Un'enorme capacità produttiva potenziale immobilizzata, mentre il Paese continua a importare energia e a pagare il prezzo della dipendenza. Da qui la proposta: sbloccare rapidamente questi progetti introducendo un meccanismo di ritorno economico pubblico. Nella sua prima formulazione, l'idea era semplice e diretta: ogni operatore che ottiene il via libera cede il 5% del progetto allo Stato. Poi l'evoluzione, più raffinata e politicamente sostenibile: un modello ibrido. Una quota tra il 2 e il 3% allo Stato centrale, e un ulteriore 2-3% alle comunità locali.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sbloccare i cantieri “verdi” per evitare nuove tasse. La scelta da 5 miliardi

Italia: Tasse Verdi, studio UE prevede 62 miliardi entro il 2030 per finanziare la transizione ecologica.Bruxelles punta sulla tassazione ambientale come strumento chiave per finanziare la transizione ecologica.

Milano e Brianza: 5 miliardi per cantieri verdi e scontiNel cuore pulsante della Lombardia, tra i cantieri di Milano e le zone industriali della Brianza, si sta delineando una nuova rotta per il settore...