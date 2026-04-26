L’Ostiamare centra la promozione in Serie C De Rossi si commuove | Felicissimo per i ragazzi

L'Ostiamare ha vinto il suo girone di Serie D e si è guadagnata la promozione in Serie C, un risultato che arriva dopo 35 anni. La squadra ha festeggiato con entusiasmo questa conquista, mentre l’allenatore ha espresso la sua soddisfazione per i giocatori. La promozione rappresenta un passo importante nel percorso del club, che torna in una categoria superiore dopo un lungo periodo.

(Adnkronos) – Grande festa per per l'Ostiamare che ha vinto il suo girone di Serie D e ha conquistato la promozione in Serie C dopo 35 anni. Festeggia anche Daniele De Rossi (tecnico del Genoa), che ha acquistato il club nel gennaio del 2025. Il tecnico si è commosso con gli occhi lucidi, in diretta. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Leggi anche: De Rossi in lacrime per il suo Ostiamare in Serie C: un capolavoro dell'ex giallorosso Valentino Rossi torna in pista: “Si ricomincia con la Bmw 46, sono felicissimo di essere qui”Tavullia (Pesaro), 9 aprile 2026 — Archiviato il podio conquistato a febbraio in Australia, Valentino Rossi è pronto a tornare in pista per l’inizio... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Capolavoro Ostiamare: promossa in serie C. Onorato: Vittoria di un territorio; Serie D - Girone F. Ostiamare avanti tutta, Spinosa e Cardella stendono L'Aquila; Ostiamare, non solo calcio: nasce il progetto delle borse di studio agli atleti-studenti; Serie D, l’Ancona fa il suo dovere ma l’Ostiamare vince ancora. L'Ostiamare centra la promozione in Serie C, De Rossi si commuove: Felicissimo per i ragazziL'impresa è stata celebrata anche da Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale: 'Vittoria di un intero territorio' ... adnkronos.com Ostiamare in Serie C, festa a Roma per la storica promozioneTraguardo per il club lidense, istituzioni celebrano il risultato e il ruolo di De Rossi nel progetto sportivo ... rainews.it Serie D, girone F: i risultati della 33^ giornata Ostiamare vince il campionato. Tra le abruzzesi vince solo il Chieti in trasferta. Pari per Teramo, Giulianova, L'Aquila. Il Notaresco cade in casa - facebook.com facebook