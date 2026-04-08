Rave party a Montecatini Val di Cecina | festa interrotta 800 identificati

Nel fine settimana di Pasqua, a Montecatini Val di Cecina, si è svolto un rave party non autorizzato nella località Le Prunaie, all’interno del parco delle pale eoliche. La Questura di Pisa ha riferito che circa 800 giovani sono stati identificati durante l’intervento di polizia, che ha interrotto l’evento. L’operazione si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine per mettere fine alla festa.

La Questura di Pisa specifica oggi, 8 aprile, i termini del proprio intervento attivato nel trascorso weekend di Pasqua a Montecatini Val di Cecina: in località Le Prunaie, nel parco delle pale eoliche, è stato organizzato un rave party non autorizzato al quale hanno partecipato circa 800 giovani. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Rave party alle turbine a Montecatini Val di Cecina con 800 giovani da tutta ItaliaMONTECATINI VAL DI CECINA – Un rave party non autorizzato sta tenendo impegnate da ieri notte le forze dell’ordine sulle colline dell’alta Val di... Rave party sulle colline a Montecatini Val di Cecina con 800 partecipanti. Il sindaco: “Bene l’intervento delle forze dell’ordine”PISA – Rave party sulle colline dell’alta Val di Cecina, nel Pisano, in particolare nell’area del Parco eolico di Montecatini Val di Cecina: almeno... Temi più discussi: Rave party sulle colline di Montecatini Val di Cecina con 800 persone: scatta l’allarme, intervengono le forze dell'ordine; Rave party nel parco eolico di Montecatini Val di Cecina, radunati oltre 800 giovani dall’Italia e dall’estero; Notte fuori controllo: in 800 al rave party a Montecatini Val di Cecina; Rave party sulle colline toscane, l’allarme: Festa con 800 giovani dall’Italia e dall’estero. Rave party nel parco eolico di Montecatini Val di Cecina, radunati oltre 800 giovani dall’Italia e dall’esteroIl rave party nella zona di Montecatini Val di Cecina (Pisa) è cominciato sabato sera e dovrebbe terminare nella mattinata di martedì 7 aprile ... virgilio.it Festa non autorizzata nel Pisano: 800 identificati, sequestrate le attrezzatureCi sono aggiornamenti sul rave party organizzato per Pasqua a Le Prunaie, a Montecatini Val di Cecina. Circa 800 persone tra il 4 e il 5 aprile hanno ... gonews.it Si è concluso ieri sera il rave a Montecatini Val di Cecina, in provincia di Pisa. Le forze dell'ordine, dopo quasi 48 ore di raduno, hanno trovato un accordo con le centinaia di partecipanti, che hanno progressivamente abbandonato l'area del parco eolico. Non - facebook.com facebook