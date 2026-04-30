Kevin De Bruyne continuerà a vestire la maglia del Napoli anche nella prossima stagione. La conferma ufficiale è arrivata attraverso un comunicato del club, che ha annunciato il prolungamento del contratto con il centrocampista belga. La firma si è svolta nelle ultime settimane, dopo alcune trattative tra le parti. De Bruyne rimarrà così in azzurro per almeno un'altra annata, rafforzando la rosa a disposizione dell’allenatore.

Il futuro di Kevin De Bruyne continua a tingersi d’azzurro. Al momento non arrivano segnali che facciano pensare a una separazione. Il belga ha ancora un anno di contratto. E tutto porta a immaginare una sua permanenza anche nella prossima stagione. L’idea è chiara. De Bruyne vuole continuare la sua avventura a Napoli. Vuole farlo in una stagione speciale come quella del centenario. E vuole provare a lasciare un segno molto più profondo rispetto a quanto visto finora. Anche perché il suo primo anno è stato frenato da problemi fisici e da una continuità mai davvero trovata. A scriverlo è Corriere dello Sport-Stadio. C’è poi un altro aspetto che rafforza questa prospettiva.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - De Bruyne resta al Napoli: futuro ancora in azzurro

De Bruyne a spasso per Napoli: delirio in centro

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