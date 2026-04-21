de bruyne il napoli riflette sul futuro in azzurro

Il futuro di Kevin De Bruyne al Napoli non sembra più certo come in passato. Dopo le voci di un possibile trasferimento, si susseguono incontri tra il giocatore e i dirigenti del club per valutare le opzioni. La società ha deciso di prendere tempo prima di definire eventuali decisioni definitive, mentre il centrocampista continua ad allenarsi con il resto della squadra. La situazione rimane in evoluzione senza annunci ufficiali.

Il futuro di Kevin De Bruyne al Napoli non appare più così scontato. Dopo una sola stagione in azzurro, il belga è finito al centro di valutazioni interne che riguardano non solo il rendimento, ma anche le strategie del club in vista della prossima estate. È questo lo scenario descritto da Il Roma. La stagione di De Bruyne ha lasciato più di un dubbio. Il suo percorso è stato segnato dall’infortunio, dall’operazione e da una continuità mai davvero trovata. A pesare sono state anche alcune prestazioni sotto tono, compresa l’ultima contro la Lazio, gara nella quale Antonio Conte ha deciso di sostituirlo già all’intervallo. Il Napoli, intanto, sta ragionando in modo più ampio sulla costruzione della prossima rosa.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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DE BRUYNE torna a NAPOLI e guardate cosa fa!

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