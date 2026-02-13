Calciomercato Lewandowski | ecco quando prenderà la sua decisione Il Milan resta …

Robert Lewandowski aspetta ancora di decidere se trasferirsi al Milan, ma la sua scelta potrebbe arrivare già nelle prossime settimane. La trattativa tra il club rossonero e l’attaccante polacco resta aperta, mentre il Bayern Monaco continua a chiedere una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Secondo fonti vicine alla società bavarese, il giocatore preferirebbe trasferirsi in Italia solo se tutte le condizioni economiche e sportive fossero soddisfatte, e il Milan ha già fatto un passo avanti offrendo un ingaggio importante. Intanto, nelle ultime ore, il nome di Lewandowski è tornato a circolare con insistenza, anche grazie alle indis

Calciomercato Milan, i rossoneri dovrebbero essere alla ricerca di un nuovo attaccante per le prossime stagione visto che l'affare invernale per Mateta del Crystal Palace è saltato per i problemi al ginocchio dell'attaccante francese. In lista per i rossoneri ci sarebbe anche Robert Lewandowski che resta in scadenza di contratto con il Barcellona. Ecco gli ultimi dettagli sull'ex punta del Bayern Monaco. Il 'MundoDeportivo' ha riportato le ultime novità sul possibile futuro dell'attaccante polacco: starebbe riflettendo con calma sul suo futuro e non dovrebbe prendere una decisione prima di aprile, dopo le elezioni presidenziali del Barcellona del 15 marzo.