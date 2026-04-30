Davide Basso si avvicina a un risultato importante nella classica Vicenza-Bionde, portando ancora una volta un atleta del Team Beltrami Tsa Tre Colli sul podio. La squadra reggiana, presente sia nelle gare Under 23 Elite che nelle competizioni Continental professionistiche, continua a ottenere riconoscimenti nelle corse ciclistiche italiane. La partecipazione e i piazzamenti di questi atleti attirano l’attenzione nel panorama ciclistico nazionale.

Un altro podio per il Team Beltrami Tsa Tre Colli, la squadra reggiana che partecipa alle gare Under 23 Elite e tra i professionisti alla competizioni Continental. Stavolta è stato Davide Basso a sfiorare il successo alla 84ª edizione della Vicenza-Bionde, classica di livello nazionale nel contesto Under 23, che ha ribadito le sue qualità di atleta veloce e duttile, pronto a giocarsi la carta della volata. "Mi sono trovato nella fuga decisiva quando mancavano tre giri al termine e ho deciso di andare fino in fondo. Nel gruppo c’era anche il mio compagno Matteo Falchetti, che ha provato l’attacco a due chilometri dal traguardo, ma è stato ripreso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Davide Basso sfiora il successo nella classica Vicenza-Bionde

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