A Otepää, in Estonia, si svolge la penultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon con una sprint femminile e una maschile. Lisa Vittozzi si avvicina al traguardo con un ottimo piazzamento, mentre Simon riesce a prevalere di misura nella gara maschile. Il sole splende sulla gara, illuminando gli atleti durante le rispettive competizioni.

Sole a baciare le atlete a Otepää, in Estonia, sede della penultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono ormai alle spalle e l’attenzione si concentra sulla chiusura della stagione nel massimo circuito internazionale. Una motivazione in più per Lisa Vittozzi, oro nell’inseguimento ad Anterselva, oggi protagonista di una prestazione di alto livello. La sappadina ha confezionato una gara da ricordare, alla luce dei tempi sugli sci e dell’efficacia nello shooting time nella sprint di 7,5 km. In un format che non valorizza pienamente le sue qualità di tiratrice pura, Vittozzi ha comunque creduto fino all’ultimo nella possibilità di mettere in difficoltà la francese Julia Simon. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lisa Vittozzi sfiora il successo nella sprint a Otepää. Simon prevale per un soffio

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