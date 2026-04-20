Pagelle Lecce-Fiorentina 1-1 i viola mettono la salvezza in cassaforte

Nella partita tra Lecce e Fiorentina finita 1-1, i toscani ottengono un punto che permette loro di consolidare la salvezza. La gara si è svolta in casa del Lecce, con il risultato che mette in sicurezza la squadra viola a cinque turni dalla conclusione del campionato. La rete dei padroni di casa è arrivata durante la prima frazione, mentre i toscani hanno trovato il pareggio nel secondo tempo.

La Fiorentina centra un pareggio in casa del Lecce e conquista un punto che di fatto porta la squadra di Vanoli in sicurezza in classifica a cinque partite dalla fine del campionato. Paolo Vanoli (Ansafoto) – caiciomercato.it Viola in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Harrison, mentre nella ripresa arriva il forcing dei padroni di casa che riescono a trovare il pareggio grazie al gol di Tiago Gabriel. Il Lecce trova un punto che permette ai salentini di raggiungere la Cremonese in classifica a quota 28 punti, per una lotta che vedrà le due squadre protagoniste fino all’ultima giornata di Serie A. Sono 36 i punti in classifica per gli uomini di Vanoli che, dopo una stagione molto difficile, possono di fatto tirare un sospiro di sollievo.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Pagelle Lecce-Fiorentina 1-1, i viola mettono la salvezza in cassaforte Notizie correlate Pagelle Como-Fiorentina 1-2, i voti della sfida: scatto salvezza dei violaLa Fiorentina ha vinto in casa del Como per 1-2 con i viola che hanno trovato un successo fondamentale nella corsa per la salvezza. Leggi anche: Il Lecce riprende la Fiorentina, finisce pari la sfida salvezza: viola a +8 sul terzultimo posto Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Fiorentina-Crystal Palace 2-1, pagelle: Ndour entra e decide, Piccoli anonimo; Fiorentina-Lazio 1-0, pagelle e tabellino: Gosens decisivo, De Gea attento, Zaccagni ci prova, Dia non punge; Fiorentina-Lazio 1-0: Gosens gol salvezza, Ratkov e Zaccagni sbattono su De Gea; Fiorentina-Lazio 1-0, le pagelle: Gosens (7) trova il gol vittoria, Cancellieri (4,5) goffo, De Gea (7) incide. DIRETTA / Lecce-Fiorentina 1-1, Tiago Gabriel la pareggia20:42 A dirigere la gara sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli, coadiuvato da Colarossi e Dei Giudici. IV Uomo Perri, al VAR c'è Doveri con Camplone AVAR. Squadre che stanno scendendo in campo, p ... firenzetoday.it Lecce-Fiorentina 1-1, rivivi la diretta testuale di Firenzeviola.it!22.48 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su Firenzeviola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita. 22.46 - Un punto utilissimo per la salvezza ma un'altra prestazione ... firenzeviola.it Le dichiarazioni di mister Di Francesco alla vigilia di Lecce-Fiorentina - facebook.com facebook