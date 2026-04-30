David di Donatello 2026 | premio speciale a Vittorio Storano

Durante la cerimonia dei David di Donatello 2026, sarà assegnato un premio speciale a un rinomato autore del cinema italiano, riconosciuto a livello internazionale. La scelta è ricaduta su una figura che ha contribuito in modo significativo alla storia del cinema nazionale, con una carriera caratterizzata da numerosi lavori di rilievo. L'evento si svolgerà in una location di prestigio e vedrà la partecipazione di numerosi professionisti del settore.

Sarà conferito a un maestro internazionale del cinema italiano, il grandissimo autore della cinematografia Vittorio Storaro, il Premio Speciale Cinecittà David 71, promosso da Cinecittà in collaborazione con l’Accademia del Cinema Italiano, dedicato alle personalità che con la propria opera hanno contribuito all’immagine del cinema italiano e di Cinecittà nel mondo. Il Premio Speciale David Cinecittà sarà consegnato al Maestro Storaro durante la cerimonia di premiazione dei Premi David di Donatello mercoledì 6 maggio, in prima serata su Rai 1, dagli studi di Cinecittà. Lucia Borgonzoni, Sottosegretario alla Cultura, ha dichiarato: ‘ Il...🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - David di Donatello 2026: premio speciale a Vittorio Storano Notizie correlate David di Donatello 2026: premio speciale per Bruno BozzettoIl regista, disegnatore e animatore Bruno Bozzetto riceverà il David Speciale nel corso della 71ª edizione dei Premi David di Donatello. David di Donatello 2026: Gianni Amelio riceverà il premio alla carrieraNella serata di consegna dei riconoscimenti, arrivati alla 71esima edizione, verrà celebrato il regista che ha scritto pagine importanti della storia... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: David di Donatello 2026, per Sergio Castellitto bisognerebbe demolire la congregazione. Valeria Golino si propone invece come portavoce; David di Donatello 2026, Premio Speciale Cinecittà a Vittorio Storaro; David di Donatello 2026 – Bruno Bozzetto riceverà un David Speciale; David di Donatello 2026, a Gianni Amelio il Premio alla Carriera. Italo è mobility partner dei David di Donatello 2026Italo diventa mobility partner dei premi David di Donatello 2026: un filo diretto, quello con il mondo del cinema, come testimoniato dal recente ... travelquotidiano.com Italo partner dei David di Donatello 2026: cinema e viaggi con Red CarpetItalo diventa mobility partner dei premi David di Donatello 2026. La compagnia ferroviaria sostiene da sempre il grande cinema, italiano ... teleborsa.it #AndreaLoPriore , candidato ai David di Donatello 2026 per Migliori effetti visivi - VFX con ` di Gabriele Mainetti, ci ha raccontato il lavoro svolto per il film. “ “ ` - facebook.com facebook Castellitto all’attacco: “Bisognerebbe demolire la congregazione dei David di Donatello” x.com