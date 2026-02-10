dopo la rhythm dance sulle note dei backstreet boys la coppia azzurra arriva quinta e si gioca la medaglia di danza sul ghiaccio con la free dance

Dopo la “rhythm dance” con i Backstreet Boys, Marco Fabbri e Charlène Guignard arrivano quinti nella prova di danza sul ghiaccio. Ora si giocano tutto nella “free dance”, sperando di conquistare una medaglia. I due atleti italiani hanno già scritto il loro nome nel panorama internazionale, e questa volta cercano di chiudere nel modo migliore una stagione lunga e intensa.

D a oltre quindici anni sono fianco a fianco. Sul ghiaccio e nella vita. Marco Fabbri e Charlène Guignard sono una di quelle coppie che non colleziona solo fotografie per ricordare i momenti più belli insieme, ma soprattutto medaglie: europee, mondiali, Grand Prix. E ora, a Milano Cortina 2026, anche olimpiche. La coppia azzurra della danza su ghiaccio ha già lasciato il segno, confermando il bronzo dell’Italia nel Team Event e chiudendo la rhythm dance al quinto posto, restando pienamente in corsa per il podio. Sulle note di Everybody dei Backstreet Boys hanno fatto sognare il pubblico: il tema anni Novanta ha funzionato, l’energia è arrivata tutta. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Questa sera, ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, i pattinatori italiani Guignard e Fabbri hanno aperto la gara di Rhythm Dance.

Dopo la conquista del bronzo nel Team Event, i pattinatori di figura si preparano alle nuove sfide.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

