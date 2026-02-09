Colleferro Campionato Regionale Open di Ballo a Frascati Bronzo nella categoria Over 50 Social Dance per le ballerine dell’Asd Passione Lady Lory Dance

Domenica 8 febbraio, alcune ballerine dell’Asd Passione Lady Lory Dance hanno partecipato al Campionato Regionale Open di Ballo a Frascati. La squadra, guidata dalla Maestra Loretta Colaiacomo, ha conquistato un bronzo nella categoria Over 50 Social Dance. Una bella soddisfazione per le atlete, che si sono messe in gioco in una competizione importante.

