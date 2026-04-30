Per la terza volta, la scultura intitolata ’Il Vigilante’ dell’artista Giuseppe Papagni è stata danneggiata da persone sconosciute. L’opera si trova vicino all’ingresso della chiesa di Santa Maria del Suffragio, nel centro storico di Fano. Nessuna persona è stata ancora identificata e non ci sono state denunce ufficiali riguardo al fatto. La scultura ha subito danni ripetuti nel corso del tempo.

Per la terza volta è stata danneggiata da ignoti la scultura dell’artista fanese Giuseppe Papagni che si trova a lato dell’ingresso della chiesa di Santa Maria del Suffragio, nel centro storico di Fano. L’opera, dal titolo "Il Vigilante" è stata mozzata della testa nei giorni scorsi, probabilmente di notte, e il ritrovamento è stato effettuato da Carlino Bertini, priore della Confraternita del Suffragio, il quale ha subito avvertito l’artista. Che si tratti di un gesto vandalico non ha dubbi lo stesso Giuseppe Papagni: "Solamente qualche giorno fa – conferma l’artista fanese – ero passato da quelle parti e avevo sistemato il pennacchio rosso posto sull’elmo del soldato che qualcuno aveva piegato e posso assicurare che la statua era perfettamente integra e solida.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Danneggiato ’Il Vigilante’ di Papagni

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