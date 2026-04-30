Dammi i soldi o ti taglio una mano Giovane condannato a due anni

Un giovane marocchino è stato condannato a due anni di reclusione dopo essere stato arrestato dai carabinieri di Sarzana. L’uomo aveva inviato messaggi telefonici minacciando un giovane italiano, al quale aveva prestato una somma di denaro consistente. La vicenda si è svolta nella città della Spezia, e la condanna è stata emessa nei confronti dell’autore delle minacce, che ora dovrà scontare la pena stabilita dal giudice.

La Spezia, 30 aprile 2026 – E’ stato condannato a due anni di reclusione il marocchino arrestato dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Sarzana per aver minacciato con messaggi telefonici un giovane italiano al quale aveva prestato una somma di denaro piuttosto elevata. Alla cifra iniziale di 600 euro aveva poi aggiunto tassi da usura e per questo era diventata più del doppio. Il debitore, un giovane italiano, spaventato dalla pressione del creditore che era arrivato a minacciare di tagliargli una mano e presentarsi sotto casa avendo nel frattempo preso in consegna la carta d’identità con gli estremi dell’indirizzo, si era rivolto ai carabinieri della compagnia di Sarzana raccontando il fatto e mostrando i contenuti violenti delle chat telefoniche.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Dammi i soldi o ti taglio una mano”. Giovane condannato a due anni Cheated on that night,she marries a mysterious tycoon—pampered ever since; her ex deeply regrets it! Notizie correlate “Dammi i soldi o ti fulmino”. Poi l’aggressione: 37enne condannatoGrosseto, 25 febbraio 2026 – Si erano accordati con per la vendita di una Bmw usata: tremila euro la cifra pattuita. Molestata in treno. Mano sotto la gonna ad una giovane. Condannato a due anniSiena, 15 febbraio 2026 – Un viaggio in treno si trasforma in odissea per una ragazzina che vive vicino a Siena. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Estorsione dopo furto in piazza del Teatro: Dammi i soldi o non riavrai il borsello; I soldi o rapiamo tuo figlio. Presa la banda delle estorsioni; Dammi i soldi o ti ammazzo, 28enne arrestato per estorsione alla nonna a Palma di Montechiaro; Dammi i soldi o ammazzo te, i tuoi figli e faccio a pezzi tuo marito: arrestato. «Dammi i soldi, o mando uomini armati dai tuoi famigliari»: pakistano arrestato per estorsione da 60 mila euroPer cinque anni gli avrebbe chiesto soldi minacciando lui ma soprattutto i suoi famigliari rimasti in patria, dicendo che avrebbe mandato un commando di uomini armati a sistemarli. Fra loro vecchie co ... lavocedinovara.com Dammi i soldi o ti ammazzo, 28enne arrestato per estorsione alla nonna a Palma di MontechiaroMinacce e maltrattamenti per avere i soldi della droga. La nonna, stanca dei soprusi, ha denunciato il nipote che è stato arrestato dalla polizia ... grandangoloagrigento.it SAVE THE DATE DAMMI una canzone – Together COUNTDOWN MODE: ON Il CONCORSO CANORO più carico dell’anno sta arrivando 16 Maggio Ore 20:30 Oratorio SS. Crocifisso Biglietti disponibili da oggi! Bar dell’oratorio - facebook.com facebook Ti pare così poco credibile Dammi una ragione perché io lo dovessi sapere x.com