Molestata in treno Mano sotto la gonna ad una giovane Condannato a due anni

Un uomo è stato condannato a due anni di reclusione dopo aver molestato una giovane donna su un treno. La ragazza, che viaggiava da Siena, ha raccontato di aver subito una mano sotto la gonna mentre era seduta. L’episodio si è verificato lo scorso mese e ha scatenato un'ondata di indignazione tra i passeggeri presenti.

Siena, 15 febbraio 2026 – Un viaggio in treno si trasforma in odissea per una ragazzina che vive vicino a Siena. Nel vagone su cui si trova è sola, un uomo la molesta. Vuole attaccare bottone. E' insistente. Lei ha paura, capisce che la situazione può andare oltre. Tanto che l'istinto la spinge a scappare cercando il capotreno che raccoglie il suo sfogo e comprende lo spavento, come racconterà anche al giudice durante il processo per violenza sessuale nei confronti del 33enne. Il collegio presieduto da Luciano Costantini l'ha condannato a due anni, con interdizione dai pubblici uffici. La 21enne senese, costituita parte civile, era assistita dall'avvocato Luigi De Mossi.