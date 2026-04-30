Dallo scimpanzè Bubbles al pitone birmano Madonna | che fine hanno fatto gli animali di Neverland di Michael Jackson

Il biopic "Michael" mostra diverse scene in cui c'è la ricostruzione del ranch di Michael Jackson in cui deteneva diverse specie selvatiche tra cui tigri, scimmie e anche un orso. Tutti animali sottoposti a pratiche lontane dal benessere animale, secondo quanto denunciato in un documentario intitolato "Searching For Michael Jackson's Zoo".🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temi più discussi: Com'è il film Michael? Le differenze con la storia vera, l'assenza di Janet e la storia di Bubbles; Tutti gli animali di Michael Jackson: quanti erano e che fine hanno fatto dopo la scomparsa del Re del Pop; Che fine ha fatto Bubbles, lo scimpanzé di Michael Jackson? La verità sul suo destino ha commosso il web; Lo Chimpanzee di Michael Jackson Bubbles è la star del film biopic. Dove si trova ora e perché è stata realizzata in CGI?.

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Questa in Italia è inedita. Pubblicità Pepsi 1984, la prima di Michael Jackson. Devono trovare un ragazzino che balli come lui. Lo trovano. Quello con la giacchetta rossa, che 10 anni dopo tutti conosceremo come Carlton in “Willy il principe di Bel Air” x.com