Dallo scimpanzè Bubbles al pitone birmano Madonna | che fine hanno fatto gli animali di Neverland di Michael Jackson

Da fanpage.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il biopic "Michael" mostra diverse scene in cui c'è la ricostruzione del ranch di Michael Jackson in cui deteneva diverse specie selvatiche tra cui tigri, scimmie e anche un orso. Tutti animali sottoposti a pratiche lontane dal benessere animale, secondo quanto denunciato in un documentario intitolato "Searching For Michael Jackson's Zoo".🔗 Leggi su Fanpage.it

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