Il 30 aprile 1986, il CNUCE di Pisa inviò il primo segnale digitale verso la Pennsylvania, segnando un momento importante nella storia delle comunicazioni in Italia. Questo evento rappresentò un passo fondamentale che avrebbe successivamente portato allo sviluppo delle reti di informazione nel paese. La trasmissione di un singolo “ping” digitale aprì nuove possibilità per le connessioni tra ricercatori e istituzioni, lasciando un’impronta significativa nel settore tecnologico nazionale.

? Cosa sapere Il 30 aprile 1986 il CNUCE di Pisa inviò il primo segnale digitale verso la Pennsylvania.. L'intuizione di Enrico Fermi ha gettato le basi per l'attuale evoluzione dell'intelligenza artificiale.. Il 30 aprile 1986, dai laboratori del Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico di Pisa, un segnale digitale inviato verso la Pennsylvania ha sancito l’ingresso ufficiale dell’Italia nella rete globale, un evento che oggi, a quarant’anni di distanza, assume una nuova dimensione con l’avvento dell’intelligenza artificiale. Quella mattina di aprile non fu accompagnata da celebrazioni istituzionali o grandi annunci mediatici, ma solo dalla curiosità di un gruppo di ricercatori che monitorava i risultati di un esperimento tecnico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dall’intuizione di Fermi all’AI: quel primo “ping” che cambiò l’Italia

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