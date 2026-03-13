A meno di due mesi dal quarantennale del 30 aprile 1986, giorno in cui da Pisa partì il primo segnale italiano verso Internet, si osserva come la tecnologia abbia fatto passi da gigante. Quel

A meno di due mesi dal quarantennale di quel 30 aprile 1986, quando da Pisa partì il primo segnale italiano verso Internet, la strada percorsa dalla tecnologia appare lunghissima. Quel giorno, dai laboratori del Cnr in via Santa Maria, un semplice ‘ping’ raggiunse la Pennsilvanya, negli Stati Uniti, segnando l’ingresso dell’Italia nella rete globale. A ripercorrere questo passaggio è Giuseppe Lettieri, conservatore del Museo degli Strumenti per il Calcolo dell’Università di Pisa, dove sono custodite le macchine che raccontano la nascita dell’informatica italiana: tecnologie che oggi sembrano remotissime, ma che in realtà hanno meno di un secolo di storia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da quel "ping" a oggi: "Ora con l’Ia di nuovo davanti a quel bivio"

