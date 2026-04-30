Il 30 aprile 2026 è stato pubblicato un podcast in cui si analizza il passaggio dall'informazione alla violenza verbale nel dibattito pubblico. L'episodio si concentra sui modi in cui i contenuti informativi si trasformano in discorsi carichi di ostilità e aggressività. Viene esplorata la crescente diffusione di toni violenti nelle conversazioni online e nelle discussioni pubbliche, evidenziando come questa evoluzione influenzi il clima generale.

? Cosa sapere Massimiliano Coccia analizza il passaggio dall'informazione alla violenza verbale nel podcast del 30 aprile 2026.. L'aggressività nei media minaccia la capacità di approfondimento politico e la tenuta democratica.. Il 30 aprile 2026, Massimiliano Coccia analizza come l’ostilità e le aggressioni verbali abbiano ormai preso il sopravvento nelle discussioni pubbliche, trasformando il flusso informativo quotidiano in un terreno di scontro costante. Ogni singola giornata vede scorrere davanti agli occhi dei cittadini milioni di notizie che, con estrema rapidità, vengono consumate e poi dimenticate. In questo scenario di volatilità...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dall’informazione all’odio: la deriva violenta del dibattito pubblico

« On arrive à la fin des mensonges, les propagandistes ne sont plus crédibles » – Ivan Rioufol

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