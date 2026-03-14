FEGE 2026 VIII edizione | La guerra delle news le news della guerra — Terni al centro del dibattito sull’informazione

Da 26 a 29 marzo 2026, Terni ospiterà la VIII edizione di FEGE, l’evento dedicato al giornalismo emergente in Italia. La città sarà al centro di discussioni sulla relazione tra guerra e notizie, attirando professionisti e appassionati del settore. L’edizione si svolgerà nel capoluogo umbro, confermando Terni come punto di riferimento per il giornalismo innovativo.

Terni, 26–29 marzo 2026 Terni si conferma per il secondo anno consecutivo sede del principale appuntamento italiano sul giornalismo emergente. Dal 26 al 29 marzo 2026, il capoluogo umbro accoglierà l’ottava edizione di FEGE – Festival di Editoria e Giornalismo Emergente, con il tema “La guerra delle news, le news della guerra”: un’analisi puntuale delle tensioni che attraversano oggi l’ecosistema dell’informazione. Fondato nel 2009 in Calabria — regione a cui il progetto rimane profondamente legato nella sua identità culturale — e approdato nel corso degli anni in città come Bobbio e Ivrea, il Festival ha trovato in Umbria la sua dimensione consolidata. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - FEGE 2026, VIII edizione: “La guerra delle news, le news della guerra” — Terni al centro del dibattito sull’informazione Articoli correlati Leggi anche: Medio Oriente, Samir Al Qaryouti a Fast News Platform: “Siamo sull’orlo di un’escalation globale. Fermare ora questa guerra” Leggi anche: Con la guerra vincono le all-news