Dialogo e informazione al centro del dibattito sulla riforma della giustizia

Lunedì sera, nell’Auditorium sala Europa della Fiera di Forlì, Compagnia delle Opere Romagna ha promosso un dibattito sul referendum costituzionale sulla giustizia, intitolato “Una scelta consapevole per una giustizia più giusta”. L’incontro ha visto la partecipazione di diverse persone interessate a discutere di temi legati alla riforma e all’importanza di dialogo e informazione su questo argomento.

"Il referendum sulla giustizia – sottolineano gli organizzatori – riguarda aspetti fondamentali del nostro sistema istituzionale e del rapporto tra cittadini, imprese e Stato" Compagnia delle Opere Romagna ha organizzato lunedì sera nell'Auditorium sala Europa della Fiera di Forlì sul referendum costituzionale sulla giustizia dal titolo "Una scelta consapevole per una giustizia più giusta". L'obiettivo, spiegano gli organizzatori, era quello "di offrire strumenti di comprensione e criteri di giudizio utili ad affrontare il referendum con consapevolezza, al di là delle semplificazioni e delle contrapposizioni ideologiche che spesso caratterizzano il dibattito pubblico".

