Non un remake ma un dietro le quinte che racconta l' icona del cinema L’attrice di Emily in Paris interpreterà Audrey Hepburn durante le riprese del cult del 1961

A udrey Hepburn tornerà al cinema con un volto nuovo: quello della sua più grande ammiratrice Lily Collins. «Dopo quasi dieci anni di sviluppo e una vita di ammirazione per Audrey, finalmente posso condividere questo progetto», ha scritto sui social l’attrice di Emily in Paris. Non un semplice biopic, ma un dietro le quinte che racconta la nascita del cult del 1961, uno dei film più influenti della storia del cinema. Collins sarà produttrice e protagonista della pellicola, basata sul libro del 2010 di Sam Wasson intitolato Fifth Avenue, 5 AM: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s and the Dawn of the Modern Woman. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Lily Collins interpreterà Audrey Hepburn in un nuovo filmLily Collins interpreta Audrey Hepburn in un nuovo film dedicato alla realizzazione di Colazione da Tiffany.

