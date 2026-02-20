kalulu la juve chiede la grazia al presidente della figc gravina ma le speranze sono minime

Kalulu, protagonista di un episodio controverso a San Siro, ha scatenato la reazione della Juventus, che ha chiesto aiuto direttamente al presidente della Figc Gravina. La società cerca di ottenere una riduzione della sanzione per l’espulsione del difensore, ritenuta ingiusta. La richiesta si basa sul precedente di Lukaku, ma le possibilità di successo sono basse. La Juventus teme che un eventuale sconto possa aprire la porta a decisioni simili in futuro. La discussione continua senza una risposta ufficiale.

La Juve non ci sta e prova in tutti i modi a rimediare "all'acclarata ingiustizia"che ha portato all'espulsione di Kalulu per doppia ammonizione nella gara contro l'Inter e alla conseguenze squalifica per la gara contro il Como. Il club bianconero ha presentato ufficialmente la richiesta di grazia al presidente della Figc, Gabriele Gravina, cui spetta la possibilità di "assolvere" un calciatore, come previsto dall'articolo 43 del Codice di Giustizia Sportiva. Una circostanza, che, recentemente, si è verificata per un caso similare soltanto quasi 3 anni fa. Il precedente è quello di Romelu Lukaku, che fu squalificato nel 2023 per un doppio giallo ricevuto in occasione della semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter (il secondo cartellino per aver reagito agli insulti razzisti della curva bianconera) e poi fu "graziato" dal numero uno del calcio italiano.🔗 Leggi su Gazzetta.it

