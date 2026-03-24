Volti storie e voci dal grande schermo | nasce CineMoi la rivista dedicata al cinema

La rivista è stata fondata da tre donne unite dalla passione per il grande schermo, con l'intento di raccontare il cinema come forza attiva capace di influenzare il modo di pensare e di vedere il mondo L’intento della rivista è quello di raccontare il cinema non per come lo si fruisce, ma come forza attiva capace di influenzare il modo di pensare e di vedere il mondo. Un cinema che, come Settima Arte, continua a parlare al pubblico, capace di unire emozione e riflessione e di dare forma a una struttura profonda, spesso invisibile, che lo tiene in equilibrio tra sogno e realtà, tra visioni disturbanti e lettura critica del presente.... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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