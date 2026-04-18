Casa Laba sul grande schermo | fino al 7 maggio nei cinema di Brescia e Bergamo

Da oggi fino al 7 maggio, i cinema di Brescia e Bergamo ospitano la proiezione di Casa Laba, un film che si ispira alle sitcom americane degli anni '90, come Friends. Il progetto, ancora in fase di sviluppo come web series, presenta un mix di humor e scene che ritraggono la vita quotidiana di studenti fuori sede. La pellicola si distingue per la combinazione di momenti autentici e creatività narrativa.

Casa Laba è già sul grande schermo: non ancora una web series, anche se presto lo diventerà, intanto è un gustoso esperimento cinematografico liberamente ispirato alle sitcom americane anni '90, su tutte ovviamente Friends, tra humor, creatività e momenti autentici della vita degli studenti fuori.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Weekend di grandi proiezioni al cinema Moderno, sul grande schermo "No other choice" di Park Chan-wookIl fine settimana al Cinema Moderno di Savignano sul Rubicone inizia con uno dei grandi titoli di questa stagione cinematografica. Serate di cinema muto, sul grande schermo "La madre"Prosegue a Cinemazero il ciclo Serate di Cinema muto, lo storico appuntamento dedicato ai capolavori centenari della settima arte, realizzato in... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Laba in scena: sogni e idee dalle aule alle sale; Casa Laba sul grande schermo: fino al 7 maggio nei cinema di Brescia e Bergamo - BresciaToday. Casa Laba sul grande schermo: fino al 7 maggio nei cinema di Brescia e BergamoSeguire un problema fino in fondo, controllare promesse e numeri, fare inchieste, tutto ciò costa energia e tempo. Con due caffè al mese sostieni una redazione che non si limita a raccontare, ma a ... bresciatoday.it Casa Laba sul grande schermo: l’Accademia nei cinema di Brescia e BergamoUna campagna di comunicazione che porta la creatività degli studenti sul grande schermo con una serie di episodi stile web series anni ’90, in programmazione fino al 7 maggio nelle sale UCI Cinemas. quibrescia.it 22 Aprile 2026 Cronache Disorganiche. Incroci creativi. LABA + MITA Via Privata. Brescia Dalle 14 alle 21, un pomeriggio che vibra di idee: talk, incontri creativi, spazi di interaction design, progetti, workshop, masterclass e musica che accompagna l'ispirazion facebook