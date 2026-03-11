Made in Italy Confartigianato | Export food +4,3% ma mancano 68mila lavoratori

Il settore alimentare italiano ha registrato una crescita dell’export del 4,3% nel 2025, secondo Confartigianato. Tuttavia, le imprese del comparto segnalano una difficoltà nel reperire circa 68mila lavoratori qualificati, su un totale di 176mila posti disponibili. La situazione riflette un mercato in espansione che incontra ostacoli nel reperimento di risorse umane specializzate.

Il settore alimentare macina successi, con una crescita del 4,3% dell’export nel 2025, ma le imprese faticano a trovare personale qualificato: su 176.450 figure professionali richieste dalle aziende del food made in Italy, ben 68.160 sono risultate difficili da reperire. Questo il quadro che emerge da un’analisi di Confartigianato, al centro del convegno “Intelligenza artigiana a tavola” organizzato da Confartigianato alla Camera. Le difficoltà maggiori riguardano alcune professioni chiave dell’artigianato alimentare. Mancano soprattutto panettieri, pastai, pasticcieri, gelatai e conservieri artigianali: su 28.610 lavoratori richiesti, 16.010 – pari al 56% – sono risultati difficili da reperire. 🔗 Leggi su Lapresse.it

