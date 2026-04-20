In Europa, diversi paesi adottano politiche fiscali vantaggiose e incentivi specifici per attrarre lavoratori qualificati e pensionati dall’estero. Dalla Grecia al Portogallo, si registrano iniziative che mirano a offrire tasse più basse e regimi fiscali agevolati. Queste strategie sono parte di una competizione tra Stati europei per attrarre contributori stranieri, con l’obiettivo di rafforzare la propria forza lavoro e il sistema pensionistico.

Un consulente fiscale apre una call con un cliente appena arrivato a Lisbona, condivide lo schermo e mostra una simulazione: aliquota ridotta, residenza agevolata, un carico fiscale che cambia radicalmente rispetto al Paese di partenza. Dall’altra parte del computer, il cliente prende appunti e capisce che trasferirsi non riguarda solo lo stile di vita, ma una strategia precisa. La competizione tra Stati europei si gioca sempre più su questo terreno. Ogni governo costruisce pacchetti fiscali pensati per attrarre lavoratori qualificati, imprenditori, pensionati con redditi stabili. Le imposte diventano uno strumento di politica economica, utilizzato per spostare persone e capitali con una velocità che fino a pochi anni fa sembrava impensabile.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Europa a caccia di contribuenti: tra tasse agevolate e incentivi mirati, gli Stati Ue competono per attrarre lavoratori qualificati e pensionati dall’estero

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