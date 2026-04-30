Roma, 30 aprile 2026 – A vent’anni dalla scena iconica in cui un personaggio lancia il cellulare in una fontana parigina, il settore della moda si prepara a riproporre i look del film ‘Il Diavolo veste Prada 2’. Le passerelle e i negozi sono invasi da capi e accessori che richiamano le atmosfere del sequel, mentre i brand lanciano nuove collezioni ispirate alle tendenze viste sul grande schermo.

Roma, 30 aprile 2026 – Vent'anni dopo aver visto Andy Sachs lanciare il suo cellulare nella fontana di Place de la Concorde, il mondo della moda è di nuovo in fermento. Con l'arrivo nelle sale del film Il Diavolo veste Prada 2, Miranda Priestly torna a dettare legge, ma il panorama è cambiato: tra l'ascesa del lusso silenzioso e la necessità della sostenibilità, come possiamo adattare lo stile di Runway alla nostra vita quotidiana? Come accaduto con il primo capitolo, anche il sequel è destinato a rendere iconici i look dei protagonisti, con capi memorabili e outfit adatti ad ogni occasione. Da ricreare senza spendere necessariamente cifre folli.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Hathaway. Tucci. Blunt. Streep. È tutto. Il Diavolo Veste Prada 2, solo al cinema dal 29 Aprile.

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Dalla passerella al tuo armadio: come copiare i look de ‘Il Diavolo veste Prada 2’Una piccola guida pratica da seguire per vestirsi come se fossi appena uscita dall'ufficio di Runway (anche con un budget low cost). msn.com

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