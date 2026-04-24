Milano in rosso | il mito de Il Diavolo veste Prada torna in passerella
A Milano si tiene un evento legato al sequel del film Il diavolo veste Prada, con una presentazione davanti alla Rinascente. La manifestazione coinvolge modelli e sfilate di abbigliamento, attirando l'attenzione di passanti e appassionati di moda. L'area si anima con attività legate alla pellicola e al suo stile, mentre le autorità locali monitorano la situazione per garantire la sicurezza.
? Cosa sapere Milano ospita l'evento per il sequel de Il diavolo veste Prada davanti alla Rinascente.. Il brand cinematografico utilizza il lifestyle urbano e il dress code per il marketing.. Davanti alla Rinascente di Milano, tra transenne e telefonini pronti a catturare ogni movimento, la folla attende l’arrivo dei volti internazionali legati al sequel di Il diavolo veste Prada. Il tardo pomeriggio milanese si è trasformato in un set a cielo aperto per celebrare il ritorno di un mito cinematografico. Mentre le indiscrezioni puntano gli occhi su Anne Hathaway, l’attrice non si farà vedere, così come gli altri protagonisti internazionali che hanno dato vita alle scene girate proprio in Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu
Il Diavolo veste Prada 2: finalmente il primo teaser!
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