Milano in rosso | il mito de Il Diavolo veste Prada torna in passerella

A Milano si tiene un evento legato al sequel del film Il diavolo veste Prada, con una presentazione davanti alla Rinascente. La manifestazione coinvolge modelli e sfilate di abbigliamento, attirando l'attenzione di passanti e appassionati di moda. L'area si anima con attività legate alla pellicola e al suo stile, mentre le autorità locali monitorano la situazione per garantire la sicurezza.