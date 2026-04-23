Il mondo del calcio è in fermento dopo le recenti decisioni prese da alcuni club di alto livello, che hanno deciso di cambiare allenatori in tempi molto stretti. La squadra ha esonerato l’allenatore precedente, mentre un altro tecnico è stato esonerato dopo aver raggiunto un limite di minuti imposti. Questi cambiamenti hanno aperto un effetto domino che coinvolge altre panchine in Europa.

A conferma che ci sono club calcistici di livello e fama mondiale che possiedono nel loro DNA l’instabilità, a prescindere da chi li governi, il Chelsea ha esonerato il 22 aprile l’allenatore Liam Rosenior, al quale l’8 gennaio era stata affidata la squadra dopo l’addio, avvenuto a Capodanno, di Enzo Maresca, il coach che appena cinque mesi prima aveva trascinato i Blues alla conquista della Coppa del Mondo. Rosenior, che aveva firmato un contratto di cinque anni e mezzo, è durato meno di un gatto in tangenziale: 106 giorni. È il quinto coach messo alla porta dall’attuale proprietà, al vertice del Chelsea dalla primavera 2022, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina e il congelamento dei beni dell’ex boss, l’oligarca russo Roman Abramovich.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chelsea nel caos: Rosenior cacciato, Maresca via per i “minuti imposti”. E ora parte il domino delle panchine in Europa

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