Dalla malattia alla persona | il cuore della medicina funzionale

La medicina funzionale si concentra sull'identificazione e il trattamento delle cause delle malattie, invece di limitarsi a gestire solo i sintomi con farmaci. Questo approccio mira a considerare la persona nel suo insieme, valutando fattori come lo stile di vita e le condizioni di salute generali. Viene adottato per affrontare problemi cronici e complessi, con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita attraverso interventi personalizzati.

LA MEDICINA DELLA PERSONA Dalla malattia alla persona Medicina Funzionale La medicina funzionale identifica e tratta le cause delle malattie, anziché limitarsi a prescrivere farmaci per curare esclusivamente i sintomi. Si basa su una visione del corpo come sistema complesso e interconnesso, considerando fattori come: genetica. stile di vita. ambiente. nutrizione. L’obiettivo è ristabilire l’equilibrio e la salute ottimale attraverso un approccio personalizzato. Un approccio centrato sulla causa Curare solo i sintomi significa “nasconderli” senza eliminarli, favorendo la cronicizzazione della malattia. È invece fondamentale: comprendere la causa del sintomo.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Dalla malattia alla persona: il cuore della medicina funzionale What No One Tells You About Acid Reflux Notizie correlate Leggi anche: Dalla medicina alla cosmetica: l’eparina diventa alleata della pelle con Hepyc La salute dei bambini racconta il futuro: dalla prevenzione alla medicina di precisione, le nuove sfide della pediatriaC’è un filo rosso che lega le grandi trasformazioni della medicina di oggi: passa dai bambini. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Quando curare significa prendersi cura; Tumore al seno, prevenire la recidiva con un gioco di squadra: al via la campagna Novartis; Dove la cura incontra la cultura; Tumore al seno, Facciamo squadra sulla prevenzione della recidiva. Rosabella Vedovato, la consigliera Acto Triveneto stroncata dalla malattia a 57 anni. Il marito: «Una persona speciale, ha vissuto a pieno la sua vita»SALGAREDA (TREVISO) - Dolore e commozione a Campodipietra di Salgareda per la scomparsa di Rosabella Vedovato, venuta a mancare all'età di 57 anni, molto conosciuta per il suo ... ilgazzettino.it Dalla malattia alla maratona: Simona Marafioti e la sua Acea Run Rome The MarathonROMA – 36mila maratoneti al via, 36mila storie provenienti da tutto il mondo, Acea Run Rome The Marathon è un sogno accarezzato per mesi, un obiettivo speciale, energia ed entusiasmo che si ... tuttosport.com Pani sa quando Elisa non sta bene. Quando Elisa è in carrozzina e la prende in braccio, Pani si incurva per farsi sollevare meglio. Lo ha capito da sola, fin dal primo giorno. Elisa convive con l’atassia di Friedreich, una malattia genetica rara. Quando è stata ric - facebook.com facebook La guerra in Sudan e il collasso del sistema sanitario stanno aggravando un’epidemia di morbillo nel Darfur, dove la mancanza di vaccini, farmaci e personale medico ha reso la malattia particolarmente letale. A Labado, nello Stato del Darfur Orientale, il cont x.com