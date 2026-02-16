Dalla medicina alla cosmetica | l’eparina diventa alleata della pelle con Hepyc

L’eparina, nota farmaco anticoagulante, si trasforma in un ingrediente chiave nel settore della cosmetica grazie a Hepyc. La sua nuova applicazione mira a migliorare l’elasticità e l’aspetto della pelle, portando benefici visibili già dopo poche settimane di utilizzo.

P er decenni l’eparina è stata sinonimo di cura in ambito ospedaliero, utilizzata per la prevenzione dei trombi, per la protezione del sistema circolatorio e molto altro. Oggi l’eparina cambia prospettiva e approda nella cosmetologia avanzata grazie alla linea Hepyc di Foresti Pharma, progetto sviluppato in Svizzera ma dal cuore italiano. L’obiettivo? Far in modo che intervenga sui microedemi cutanei in modo da rendere il viso più levigato e riposato. Un. antiaging che si basa su una solida ricerca che ha portato gli specialisti a creare una crema, Hepyc Supreme Skin Elixir, e un contorno occhi, Hepyc Supreme Eye Elixir, di nuova generazione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

