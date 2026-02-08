Il match di oggi al Mapei Stadium mette sotto i riflettori Muharemovic, che sta cercando di conquistare un posto fisso nella squadra. La partita, importante per la classifica del Sassuolo, diventa anche un banco di prova per il giovane centrocampista, mentre Marotta prepara la sua mossa per portare a casa il colpo dell’estate, sfidando la Juventus.

Il match di questo pomeriggio al Mapei Stadium non rappresenta solo una sfida cruciale per la classifica del Sassuolo, ma si trasforma in un vero e proprio esame di laurea per Tarik Muharemovic. Il difensore bosniaco classe 2003, ormai colonna portante della formazione di Fabio Grosso, incrocerà il cammino dell’ Inter di Cristian Chivu sotto gli occhi attentissimi della dirigenza nerazzurra. Per Marotta e Ausilio, accomodati in tribuna, la gara odierna ha tutto il sapore di un provino finale in vista della sessione estiva di mercato, con il giovane mancino indicato come il profilo ideale per ereditare il posto dei veterani Acerbi e De Vrij. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Sassuolo-Inter, Muharemovic sotto esame: Marotta sfida la Juve per il colpo dell’estate

Il futuro di Davide Frattesi rimane incerto, con la Juventus interessata al suo acquisto.

